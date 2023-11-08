الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
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هغاري: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة.. لكن سيسمح "بهدن إنسانية"

منذ 53 دقيقة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إنه “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، لكن سيسمح بهدن إنسانية في أوقات محددة، للسماح للمدنيين بالتحرك جنوبا”.

وأوضح المتحدث أن “حركة حماس فقدت السيطرة على شمال غزة”، الذي شهد توغلات إسرائيلية متكررة خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف هغاري: “رأينا 50 ألفا من سكان غزة متجهين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. يتحركون لأنهم يفهمون أن حماس فقدت السيطرة على الشمال”.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، قال البيت الأبيض إن الهدن الإنسانية في غزة “قد تستمر لساعات أو أيام”.

وأضاف البيت الأبيض أن “الأمر قد يستغرق أكثر من هدنة واحدة لإخراج جميع الرهائن من غزة”، في إشارة إلى نحو 240 شخصا تحتجزهم حركة حماس في القطاع.

    المصدر :
  • رويترز

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