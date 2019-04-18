هكذا سيعاقب الاتحاد الأوروبي غوغل فيسبوك وتويتر ما لم يحذفوا المحتوى المتطرف

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صوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، لصالح فرض غرامات على شركات مثل فيسبوك وغوغل وتويتر تصل إلى أربعة في المئة من الإيرادات إذا تقاعست باستمرار عن إزالة المحتوى المتطرف في غضون ساعة واحدة من طلب السلطات ذلك.

وسُلط الضوء بشكل أكبر على هذه الإجراءات منذ البث المباشر على فيسبوك لمسلح وهو يقتل 50 شخصا في مسجدين بنيوزيلندا في مارس آذار.

وصوت البرلمان بأغلبية 308 أصوات مقابل 204 مع امتناع 70 عن التصويت لصالح دعم الاقتراح الخاص بالتصدي لإساءة استخدام خدمات الاستضافة على الإنترنت “لأغراض إرهابية”.

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وقال “الشركات التي تتقاعس بشكل منهجي ومستمر عن الالتزام بالقانون قد تفرض عليها عقوبة تصل إلى أربعة في المئة من حجم
إيراداتها العالمية”.

وسيضع البرلمان الأوروبي الجديد، الذي سيُنتخب في الفترة من 23 إلى 26 مايو أيار، اللمسات النهائية على نص القانون في مفاوضات مع المفوضية الأوروبية وممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي، وهي عملية من المحتمل أن تستغرق عدة أشهر.

 

المصدر: ستراسبورغ – رويترز

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