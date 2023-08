هكذا غرد بايدن ساخراً تزامناً مع اعتقال ترامب

تزامناً مع اعتقال الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية جورجيا على خلفية قضية تزوير “نتائج انتخابات 2020″، غرد الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل ساخر على موقع “إكس”، في وقت مبكر اليوم الجمعة 25\8\2023.

ومن دون عنوان، نشر بايدن صورة لحملته الانتخابية لرئاسة أميركا لعام 2024، تجمعه بنائبته كامالا هاريس، معتبرا أن هذا اليوم عظيم.

وقال بايدن في تغريدة، “بغض النظر عن لا شيء.. أعتقد أن اليوم هو يوم عظيم لدعم حملتي الانتخابية”.

وكانت السلطات الأميركية أطلقت سراح الرئيس السابق دونالد ترمب، بعدما سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأميركية، وتم احتجازه لمدة 20 دقيقة، حيث تم التقاط صورة جنائية له ونشر بيانات ملفه علنا.

وحدد القاضي كفالة ترمب البالغ من العمر 77 عاماً بـ200 ألف دولار.

Apropos of nothing, I think today's a great day to give to my campaign. https://t.co/Tj5cURqgQT

— Joe Biden (@JoeBiden) August 24, 2023