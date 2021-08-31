الثلاثاء 23 محرم 1443 ﻫ - 31 أغسطس 2021 |
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هكذا كانت أجواء الاتصال الهاتفي بين محمد بن زايد وأردوغان

منذ 59 دقيقة
أردوغان ومحمد بن زايد

أردوغان ومحمد بن زايد

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أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن “اتصال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، كان إيجابيا ووديا للغاية”.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال أنور قرقاش: “اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشيخ محمد بن زايد كان ايجابيا ووديا للغاية، لاسيما أنه استند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الإمارات إلى بناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الأصدقاء والاشقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة”.

وكانت وكالة أنباء الإمارات قد أكدت أن بن زايد وأردوغان بحثا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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