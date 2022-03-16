روسيا.. الناس يتهافتون الى تخزين المواد الغذائية “فيديو”

رصدت كاميرات المراقبة في المحلات التجارية الروسية عشرات الزبائن يتهافتون الى الرفوف لتخزين المواد الغذائية، فيما تواصل العقوبات الغربية ضرب الاقتصاد الروسي مخلّفة موجات هلع لدى المواطنين الروس.

الفيديو المتداول من شمال موسكو، يظهر الناس يتهافتون لشراء السكر. حيث قالت احدى سكان المنطقة و تدعى ” أنّا” في حديث لوسائل اعلامية ان الناس يندفعون الى السوبرماركت بهذه القوة، بعد رؤيتهم للرفوف الفارغة وسط اقاويل عن ازمة اقتصادية بسبب العقويات الغربية.

في السياق، ذكرت بعض التقارير ان الروبل الروسي قد خسر ٥٠ بالمئة من قيمته منذ بداية عام ٢٠٢٠، فيما تتهاوى العملة الوطنية بعد اعلان بوتن الحرب على أوكرانيا.

وقالت “انا” التي وثقت تدفق الروس الى المحال التجارية: هناك رفوف فارغة. ليس هناك ملح ولا سكر ولا معكرونة. واسعار الرز مرتفعة جدا. وقد رأى الزبائن رفّا من السكر وتهافتوا باتجاهه. لقد هجموا على هذا الرف، دافعين بعضهم بعضا بشكل وحشي”. واضافت:” كانوا يحاولون الحصول على اكبر كمية ممكنة من السكر، من دون ان يتركوا حصصا لأشخاص آخرين. أردت ان انشر هول ما حدث”.

وكانت السلطات الروسية قد أهابت بمواطنيها عدم التهافت الى المحال والاصابة بهلع التخزين، غير ان هناك قلة ثقة بالضمانات الرسمية وسط مؤشرات الى انقطاع السلع والمنتجات من الأسواق.

كما جالت السلطات الروسية في اكثر من ٢٦ منطقة، بعد شبهات بلجوء التجار الى رفع الأسعار.

وفي سيبيريا، قال أحد السكان: “السكر مفقود في الأسواق منذ اكثر من ٣ ايام. احاول الحصول على كمية صغيرة، هل أطلب الكثير؟ لا سكر، لا ملح. فقط رفوف فارغة”.

وفي منطقة بريمورسكي، ارتفع الطلب على السكر بحوالي ٤٠٠ بالمئة بينما تواصل السلطات دعواتها الى التوقف عن الهلع.

وقال أحد مسؤولي المنطقة، انه من المتوقع ان يصل ٥٠٠ طن من السكر قريبا.