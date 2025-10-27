الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
هليكوبتر ومقاتلة أمريكية تسقطان في بحر الصين الجنوبي والصين تعرض المساعدة

منذ 16 دقيقة
قوه جيا كون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

سقطت أمس الأحد طائرة هليكوبتر ومقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي خلال عملياتهما الروتينية من حاملة الطائرات نيميتز، دون إصابة أي من أفراد الطاقم، حسب ما أفادت البحرية الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على متن طائرة الرئاسة، إن وقوع الحادثتين أمر غير معتاد وقد يكون بسبب “وقود رديء”، متوقعاً الإعلان عن السبب قريباً. وأكد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي أن جميع أفراد الطاقم بخير، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الحادث.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، أن بكين عرضت تقديم المساعدة الإنسانية للولايات المتحدة إثر الحادثتين.

وأوضح البيان أن الهليكوبتر من طراز سي هوك سقطت حوالي الساعة 2:45 مساء الأحد، تلتها المقاتلة إف/إيه 18 سوبر هورنيت بعد وقت قصير. وتأتي الحوادث في وقت يقوم فيه ترامب بجولة آسيوية، على أن يختتمها بلقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية يوم الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

