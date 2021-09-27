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هل أصيب المتحدث باسم الخارجية الأميركية بـ”كورونا”؟

27 - سبتمبر - 2021
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

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أصيب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بفيروس كورونا، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي لعشرة أيام مقبلة.

وأعلن برايس، الذي حصل على اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالفعل، عن إصابته بعد العودة من نيويورك، حيث حضر اجتماع الجمعية العامة السنوي للأمم المتحدة مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي.

وقال برايس إن أعراضه خفيفة نسبياً. وأضاف في تغريدة على تويتر: “بعد الشعور بأعراض لأول مرة هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصي لكوفيد-19 إيجابية بعدها بوقت قصير، وسأخضع الآن للعزل لعشرة أيام مقبلة”.

وتابع برايس: “أشعر بالتوعك، لكنني ممتن للحماية من المرض الشديد التي قدمتها لي اللقاحات الآمنة والفعالة”.

وذكرت جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن فحوص بلينكن أثبتت صباح الاثنين أنه ليس مصابا بكوفيد-19.

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