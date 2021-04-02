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هل ألغي التعامل بالعملات الورقية في مصر ؟

2 - أبريل - 2021

البنك المركزي المصري

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أكد البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء.

ونفى المركزي المصري، في بيان له اليوم الجمعة، ما تم تداوله حول صدور قرار بإلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.

يأتي ذلك بعدما تردد أن قرارا صدر بإلغاء التعامل بالنقود الورقية، والبداية بالجنيه، بالتزامن مع إعلان مصر بدء طباعة نقود بلاستيكية منتصف العام الجاري .

من ناحية أخرى، يستعد البنك المركزي المصري لإعلان حجم الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر آذار/ مارس الماضي، الذي ارتفع بنهاية شهر شباط/ فبراير الماضي نحو 100 مليون دولار، بالمقارنة مع نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2021، مسجلاً نحو 40.200 مليار دولار.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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