هل العلاقة قوية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ؟

وقعت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس في هفوة لا مثيل لها، فقد صورت الولايات المتحدة وأشد أعدائها كأصحاب وأحباب، وتعيشان كالسمن على العسل!.

We have an alliance with North Korea now? pic.twitter.com/0azrYYclK6 — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 29, 2022

ففي كلمة ألقتها أمام طائرة هليكوبتر في كوريا الجنوبية التي زارتها الخميس، أشادت المسؤولة الأميركية الرفيعة بالتحالف الذي يربط بين بلادها و”كوريا الشمالية”، مؤكدة أن العلاقة بين البلدين قوية ودائمة.

ولعل المثير للاهتمام أن هاريس أكملت حديثها بعد زلة اللسان هذه غير منتبهة، فيما تلقفها العديد من المتصيدين في المياه العكرة على مواقع التواصل.

يشار إلى أن نائبة الرئيس الأميركي كانت وصلت صباح الخميس 29 سبتمبر\ايلول إلى كوريا الجنوبية في زيارة تهدف إلى التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سيول وأتت غداة إجراء كوريا الشمالية، الدولة المسلّحة نووياً، تجربة صاروخية جديدة.

وكانت بيونغ ياغ صعدت من اختباراتها الصاروخية النووية بوتيرة قياسية عام 2022، حيث اختبرت أكثر من 30 صاروخاً باليستياً!