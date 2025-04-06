هل تؤثر حرب الرسوم الجمركية على الميزانية الكويتية؟ خبراء يجيبون

منيت بورصة الكويت اليوم الأحد بخسائر كبيرة وأغلق مؤشر السوق الأول منخفضا 5.7 بالمئة إلى 8106.1 نقطة، بضغط من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأثارت مخاوف من حرب تجارية عالمية قد تؤثر على الطلب على النفط.

وأغلقت الأسهم القيادية على انخفاض، ومنها سهم بيت التمويل الكويتي بواقع 5.5 بالمئة وبنك الكويت الوطني بنحو سبعة بالمئة وبنك الخليج خمسة بالمئة وبنك بوبيان 6.1 بالمئة.

وقال رائد دياب نائب رئيس أول قسم البحوث والاستراتيجيات في كامكو انفست لرويترز إن السبب الرئيسي لهذا الهبوط هو الرسوم الجمركية الأمريكية والمخاوف المثارة عن تأثيرها غير المباشر على الكويت.

وأضاف دياب أن حالة الذعر هذه أوجدت رغبة في “التكييش” أو الابقاء على السيولة لدى المتداولين لحين اتضاح الرؤية، واصفا هذه الحالة “برد الفعل الطبيعي والمتوقع لحين وضوح الصورة”.

وتتوقع الكويت أن تحقق ميزانيتها للسنة المالية 2025-2026، عجزا ماليا بنحو 6.306 مليار دينار (20.45 مليار دولار)، إذ وضعت استنادا على توقع 68 دولار لمتوسط سعر برميل النفط، وبإيرادات نفطية متوقعة 15.3 مليار دينار وإيرادات غير نفطية 2.92 مليار دينار.

وتوقع دياب أن يكون تأثير الرسوم الأمريكية الجديدة على الكويت “غير مباشر”، لاسيما مع احتمالات تراجع النمو العالمي وضعف الطلب على النفط من أسواق رئيسية كالصين واليابان، وهو ما قد يضغط على ميزانية الدولة المعتمدة بالاساس على الإيرادات النفطية.

وأضاف أن هناك إمكانا لتراجع العملة الأمريكية، وهو ما سيؤثر على الدينار الكويتي المرتبط بسلة من العملات يشكل الدولار الثقل الأكبر فيها، بالإضافة للتضخم العالمي الذي سيؤثر على الكويت التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج.

وبلغت القيمة المتداولة للأسهم 96.5 مليون دينار وحجم التداول 346.8 مليون سهم وعدد الصفقات 22.9 ألف.

وتوقع دياب أن يستمر التراجع لفترة قصيرة نظرا لأن “أساسيات السوق الكويتي قوية وأساسيات الاقتصاد الكويتي قوية”.