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هل تبحث روسيا إرسال قوات سلام أممية إلى ترانسنيستريا؟

منذ 10 دقائق
ترانسنيستريا

ترانسنيستريا

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أكد مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيتر إيليشيف، أن “قضية إرسال قوات حفظ سلام أممية إلى ترانسنيستريا، لم تكن ولن تكون مادة للنقاش”.

وحول ما إذا كانت روسيا ترى أنه من الضروري أن تثار هذه المسألة في الأمم المتحدة، قال: “ترانسنيستريا ليست بندا على جدول أعمال مجلس الأمن، وقضية ضرورة إرسال قوات حفظ سلام إلى هناك على خلفية بيان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ليست موضع نقاش في الأمم المتحدة”.

وأكد أن “قضية بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في ترانسنيستريا لا تستحق ولم يتم النظر فيها قط”.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف في وقت سابق، رأى أن لدى كييف رغبة شديدة في فتح جبهة عسكرية في ترانسنيستريا، مؤكدا أن “مثل هذا التطور للأحداث سيمثل نهاية مولدوفا”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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