هل تتسبب القنابل الإسرائيلية المدمرة بزلزال كبير.. هوغربيتس يكشف أمراً صادماً؟

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف مختلف المناطق في قطاع غزة بمختلف أنواع القنابل مسببة أضراراً جسيمة لم تُشاهد من قبل في البنية التحتية، إضافة للخسائر المروعة في الأرواح، حيث تجاوز عدد الشهداء الـ 10 آلاف شهيداً، خلال شهر من القصف الوحشي.

بدوره حذر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس من إمكانية تسبب القصف الإسرائيلي العنيف على غزة بزلزال كبير.

وقال هوغربيتس في منشور على حسابه بمنصة “إكس”: “على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون. بصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، سيكون لهذا القصف في النهاية تأثير زلزالي كبير على المنطقة”.

وأضاف: “سيؤدي القصف إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت”.

وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.

وفي المقابل، يصرّ العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.