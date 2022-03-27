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هل تخطّط روسيا لاستدعاء جنود إحتياط للقتال في أوكرانيا؟

27 - مارس - 2022
آخر تحديث: 27 - مارس - 2022 10:47 صباحًا
جنود روس في أوكرانيا

جنود روس في أوكرانيا

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ردا على “الدعوات المزيّفة” التي يتلقاها الروس، أكّد وزير الدفاع الروسي، السبت، أن روسيا لا تخطط لاستدعاء جنود احتياط للقتال في أوكرانيا، مشيرا الى أن مصدرها الإستخبارات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان إن “وزارة دفاع روسيا الاتحادية لا تستدعي ولا تخطط لاستدعاء مواطنين من الاحتياط إلى المراكز العسكرية”.

وتابع: “خلال الأيام الأخيرة، تلقى العديد من الرجال الروس مكالمات هاتفية مزيّفة تُعلن فيها الأصوات المُسجّلة أنهم تم استدعاؤهم”.

وأوضح: “كل هذه المكالمات المزيّفة تُجرى من الأراضي الأوكرانية، إنّها مزيّفة تمامًا وتُشكّل استفزازًا من قبل الاستخبارات الأوكرانية”.

وتسبب الخوف من استدعاء الرجال الروس إلى الجيش بمغادرة أعداد منهم البلاد، في الأيام التي تلت بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

والعديد من الروس الذين هجروا بلادهم هم خبراء في المعلوماتية التي هي مجال يشتهر الروس بإتقانه، غير أن السلطات الروسية تخشى خسارة هذه الخبرات.

وأشارت وزارة التنمية الرقمية مؤخرًا إلى أن الحكومة تقوم حاليًا بإعداد قانون يُرجئ الالتحاق بالجيش لخبراء المعلوماتية، على أن تُطرح أيضًا خطط لتقديم حوافز مالية لهؤلاء مقابل البقاء في روسيا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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