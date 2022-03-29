هل تراجعت روسيا عن طلبها بـ”نزع سلاح أوكرانيا”؟

نقلت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن روسيا لم تعد تطالب بـ”نزع سلاح أوكرانيا” كما أرادت سابقًا، مشيرة إلى أنها مستعدة للسماح لكييف بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا ظلت غير منحازة عسكريًّا كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية.

وفي مقابلة مع الصحيفة البريطانية، أوضحت المصادر أن موسكو وكييف تناقشان وقف الأعمال العدائية كجزء من صفقة محتملة من شأنها أن تتضمن تخلي أوكرانيا عن سعيها لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل ضمانات أمنية واحتمال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المصادر، أن مسودة وثيقة وقف إطلاق النار ”لا تحتوي على أي مناقشة لثلاثة من المطالب الأساسية الأولية لروسيا؛ وهي: (نزع النازية) و(نزع السلاح) و(الحماية القانونية للغة الروسية في أوكرانيا)“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أخرى قولها إن ”الجانب الأوكراني يشعر بالقلق من أن روسيا تغير موقفها يومًا بعد يوم تقريبًا، سواء من حيث الضغط العسكري أو بشأن مطالب، مثل: (نزع السلاح) في كييف“.

وأوضحت الصحيفة ”وكجزء من الاتفاقية قيد النظر، ستمتنع أوكرانيا أيضًا عن تطوير أسلحة نووية، أو استضافة قواعد عسكرية أجنبية، بالإضافة إلى التخلي عن سعيها للحصول على عضوية الناتو“.

وأضافت ”في المقابل، ستحصل أوكرانيا على صياغة قريبة من المادة الـ5 لحلف الناتو – إذ يجب على أعضاء التحالف مساعدة بعضهم بعضًا في حال تعرض أحدهم للهجوم – للحصول على ضمانات أمنية من دول، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والصين وإيطاليا وبولندا وإسرائيل وتركيا“.

وتابعت الصحيفة ”إذا استمر وقف إطلاق النار، فسوف يجتمع وزراء خارجية أوكرانيا وروسيا لصياغة وثائق منفصلة لوضع اللمسات الأخيرة على الضمانات الأمنية والمزيد من الاتفاقيات بشأن القضايا الاجتماعية، مثل: حماية اللغة الروسية في أوكرانيا“.

وأردفت ”وسيتبع ذلك محاولات لترتيب لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني، على الرغم من أن الكرملين أكد أمس أنه لم يكن هناك تحرك بشأن ترتيب مثل هذا اللقاء“.