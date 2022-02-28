هل ترسل بيلاروسيا قواتها للقتال مع الروس؟

نفى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في خطاب ناري وغاضب أمس الأحد مشاركة بلاده في العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

غير ان هذه التصريحات تتعارض مع معلومات نقلها مسؤول في الادارة الأميركية، تفيد بأن بيلاروسيا تستعد لإرسال جنود إلى أوكرانيا لدعم القوات الروسية في انتشار قد يبدأ اليوم الاثنين.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لحساسية المعلومات الأمنية، بحسب ما نقلت واشنطن بوست: “من الواضح جدا أن مينسك باتت الآن امتدادا للكرملين”.

فيما أفادت مواقع أوكرانية، بأن طائرات عسكرية عبرت من بيلاروسيا إلى أجواء أوكرانيا.

وكان الرئيس الاوكراني قد اتهم بيلاروسيا بالمشاركة في القتال ضد بلاده، ودعم القوات الروسية، ما نفاه لوكاشينكو بغضب أمس، مؤكدا أن بلاده لا تشارك في العمليات العسكرية، لأن القوات الروسية لا تحتاج أصلا لأي دعم، وفق تعبيره.

وقال: “نحن لا نشارك في النزاع الروسي الأوكراني، لأن روسيا لديها كل الإمكانيات ولا تحتاج لقواتنا ومعداتنا”، رافضًا وصف ما يجري على الأراضي الأوكرانية بالحرب، معتبرا أنه مجرد نزاع.

ودعا موسكو إلى نشر قوات نووية على أراضي بلاده، إذا ما عمد حلف الناتو إلى تلك الخطوة في بعض البلدان الحليفة له في الشرق الأوروبي.

ويذكر أن الرئيس البلاروسي يعتبر من الحلفاء المقربين للكرملين، وقد أعلن مرارا دعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت موسكو حشدت العديد من قواتها العسكرية في بيلاروسيا، بحسب ما أكدت كييف، أكثر من مرة، متهمة الأخيرة بالمشاركة في “الهجوم الروسي عليها”.