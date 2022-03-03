هل تسمح الإمارات للأوكرانيين بالحصول على تأشيرة عند الوصول؟

أعلنت الإمارات أن حاملي جواز السفر الأوكراني ما زالوا مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول عند الوصول إلى الدولة الخليجية.

جاء بيان وزارة الخارجية الإماراتية الخميس، ردا على تقارير إعلامية نقلت عن سفارة أوكرانيا في الإمارات قولها إن الإمارات أعادت فرض متطلبات التأشيرة على الأوكرانيين، وعلقت اتفاقية السفر بدون تأشيرة بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن فيصل لطفي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، أعلن أن رعايا أوكرانيا مؤهلون للحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى البلاد.

في المقابل، أفاد مسؤول بالسفارة الأوكرانية بان البعثة تعمل على التأكد رسميا من هذه المعطيات، بحسب ما نقلت رويترز.

وفي اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، أيدت دول الخليج العربية الست قرار الأمم المتحدة ضد الحرب في أوكرانيا.

15 الف أوكراني في الامارات

يشار إلى أن الإمارات الغنية بالطاقة، والتي تعتمد على صادرات القمح الروسية والأوكرانية، هي موطن لنحو 15 ألف مواطن أوكراني من بين حوالي 8 ملايين مقيم أجنبي ومليون مواطن إماراتي.