هل تشكل تهديدات بن غفير وسموتريتش لنتنياهو خطراً على استقرار الحكومة؟

تتجه الساحة السياسية في إسرائيل نحو تصاعد التوترات مع تصريحات حادة من وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، التي تهدد بالمغادرة من الحكومة في حال قبول مقترح الهدنة في قطاع غزة، الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن.

ضغوط قوية:

فقد شدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ليلة السبت، على أنهما لن يوافقا على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الهدنة في غزة، وهددا بمغادرة الحكومة في حال تم قبول خطته.

وقال بن غفير إن حزبه “سيحل الحكومة” إذا تمت الصفقة، وانتقد المقترح ووصفه بأنه “انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل”.

كما ذكر سموتريتش أنه “لن يكون جزءا من حكومة توافق على الإطار المقترح”، مطالبا “بمواصلة الحرب حتى يتم تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن”.

وسبق للوزيرين أن هددا نتنياهو، في أكثر من مناسبة، بحل الحكومة الإسرائيلية في حال التوصل لاتفاق يقضي بوقف شامل للحرب في غزة.

ويواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا كبيرة، بين الالتزام بمواقف حلفائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة وبين الاستجابة للضغوط الدولية لوقف الحرب وإيجاد حل دبلوماسي للوضع في غزة.

دون غطاء سياسي:

وفي حال نفذ بن غفير وسموتريتش تهديداتهما، فقد يجد نتنياهو نفسه من دون غطاء سياسي، وهو ما قد يفتح الطريق أمام إمكانية دخوله السجن، حيث يواجه تهما جنائية تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

لذلك، يحتاج نتنياهو إلى الحفاظ على دعم أحزاب اليمين المتطرف في حكومته، لضمان بقاء ائتلافه الحاكم قويا ومستقرا.

لكن هذا في الغالب لن يرضي قطاعا عريضا من الإسرائيليين الذين يدعون إلى صفقة تحرر ما تبقى من رهائن في قطاع غزة.

حلول أخرى:

وكان زعيم المعارضة يائير لابيد كتب، على حسابه في منصة “إكس”، أن نتنياهو “لديه شبكة أمان منا لصفقة رهائن إذا ترك بن غفير وسموتريتش الحكومة”.

وتشير تعليقات لابيد إلى الوعد الذي قطعه لنتنياهو في شهر فبراير الماضي، بأنه سيضمن استمرار الحكومة في حالة مغادرة سموتريتش وبن غفير.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن، الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه “حان الوقت لإنهاء هذه الحرب”.

وتضمن ما قاله بايدن:

المرحلة الأولى ستستمر لمدة 6 أسابيع، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.

إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات.

خلال المرحلة الأولى ستتفاوض إسرائيل مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.

المرحلة الثانية من المقترح ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الانسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.

في المرحلة الثالثة، سيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة.