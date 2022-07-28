الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
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هل تعلن الولايات المتحدة حالة الطوارئ بشأن جدري القردة؟

منذ 41 دقيقة
فحوص جدري القردة

فحوص جدري القردة

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بعدما ارتفع عدد الإصابات بجدري القردة، أثار الموضوع قلقاً عالمياً، إذ أفادت صحيفة “بوليتيكو”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعلن في الأيام المقبلة، جدري القردة كحالة طوارئ صحية عامة.

ووفقا لهذه المصادر، من المتوقع أن يتم إعلان ذلك، في نهاية الأسبوع الجاري. ولكن رغم ذلك، وحسب الصحيفة لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول ذلك حتى الآن، وقال ممثل وزارة الصحة الأمريكية إن الوزارة “تواصل دراسة مختلف الخيارات”.

في وقت سابق، ذكرت الأنباء الواردة أن المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الصحة الأمريكية، ناقشوا الخطوات التالية لمكافحة هذا الفيروس خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم السبت أن جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة على المستوى الدولي.

وجرت الإشارة إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن إعلان حالة الطوارئ أمر ضروري، لأن ذلك قد يمنح الحكومة سلطة تجاوز الروتين البيروقراطي ويسمح بجمع البيانات عن انتشار الفيروس. ويقول آخرون إن هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير ولن تحل مشكلة نقص اللقاحات وصعوبات العلاج.

في 14 تموز أفادت منظمة الصحة العالمية بأن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة لمرض جدري القردة تجاوز 10000 حالة في أكثر من 60 دولة.

وتؤكد صحيفة “بوليتيكو”، أنه تم في الوقت الحالي تسجيل ما يقرب من 3.6 ألف حالة إصابة بجدرى القردة في الولايات المتحدة. لا تزال نيويورك بؤرة انتشار هذا المرض.

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