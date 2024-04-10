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هل تفرض فرنسا عقوبات قريبة على إسرائيل بسبب مساعدات غزة.. وزير الخارجية يوضح

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه

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قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (الأربعاء 10-4-2024) إنه لا توجد خطط حاليا لفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على السماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، مخففا من تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها هذا الأسبوع.

وأضاف سيجورنيه أمام النواب في الجمعية الوطنية (البرلمان) “لا توجد خطط في هذه المرحلة لفرض عقوبات عامة على إسرائيل”.

وذكر أن فرنسا فرضت في الآونة الأخيرة عقوبات على بعض المستوطنين الذين تقول إنهم يمارسون أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة وأنها “ستواصل القيام بذلك”.

وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي بعدما قال في مقابلة قبل يوم إن العقوبات قد تكون خيارا لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، مما أثار ردود فعل مرحبة وغاضبة من الرأي العام المنقسم في فرنسا بسبب حرب غزة. وفرنسا موطن أعداد كبيرة من الأقليتين المسلمة واليهودية.

وقال سيجورنيه في مقابلة مع إذاعة آر.إف.آي وقناة فرانس 24 التلفزيونية “يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش”.

    المصدر :
  • رويترز

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