هل تنضم فنلندا قريباً لحلف الناتو؟

اعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين أنه “من المهم أن تكون البلاد قادرة على التقدم بطلب عضوية حلف الناتو على خلفية تعزيز التعاون العسكري بين هلسنكي والاتحاد الأوروبي”.

وقالت مارين في تصريح نقله التلفزيون والإذاعة الحكومية “Yle”: “نحتفظ بالحق في التقدم لعضوية الناتو. يجب أن نقدر حرية الاختيار ونغتنمها فرصة حقيقية”.

كما نقلت صحيفة “الفاينانشال تايمز” عن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو قوله: “دعونا نقول مجدداً، مجال فنلندا للمناورة وحرية الاختيار تشمل أيضاً إمكانية الاصطفاف العسكري والتقدم لعضوية الناتو، إذا قررنا نحن ذلك”.

كما حذر نينيستو الغرب من أنه يخاطر بتمكين روسيا، إذا استبعد التهديد بعمل عسكري محتمل.

ومستشهداً بمقولة وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر بشأن استرضاء ألمانيا النازية، قال الرئيس الفنلندي: “كلما كان تجنب الحرب هو الهدف الأساسي لمجموعة من القوى، كان النظام الدولي تحت رحمة أعتى أعضائه”.