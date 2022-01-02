السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تنضم فنلندا قريباً لحلف الناتو؟

2 - يناير - 2022
فنلندا

فنلندا

A A A
طباعة المقال

اعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين أنه “من المهم أن تكون البلاد قادرة على التقدم بطلب عضوية حلف الناتو على خلفية تعزيز التعاون العسكري بين هلسنكي والاتحاد الأوروبي”.

وقالت مارين في تصريح نقله التلفزيون والإذاعة الحكومية “Yle”: “نحتفظ بالحق في التقدم لعضوية الناتو. يجب أن نقدر حرية الاختيار ونغتنمها فرصة حقيقية”.

كما نقلت صحيفة “الفاينانشال تايمز” عن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو قوله: “دعونا نقول مجدداً، مجال فنلندا للمناورة وحرية الاختيار تشمل أيضاً إمكانية الاصطفاف العسكري والتقدم لعضوية الناتو، إذا قررنا نحن ذلك”.

كما حذر نينيستو الغرب من أنه يخاطر بتمكين روسيا، إذا استبعد التهديد بعمل عسكري محتمل.

ومستشهداً بمقولة وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر بشأن استرضاء ألمانيا النازية، قال الرئيس الفنلندي: “كلما كان تجنب الحرب هو الهدف الأساسي لمجموعة من القوى، كان النظام الدولي تحت رحمة أعتى أعضائه”.

    المزيد من أخبار العالم

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة
    ولي العهد السعودي: ندعو إيران إلى عدم التدخل في شؤون دول المنطقة
    الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة جدة
    بايدن: أمريكا ستظل شريكة نشطة ومتعاونة في الشرق الأوسط
    قمة العشرين في إندونيسيا
    وزراء مالية مجموعة العشرين‭ ‬يتوصلون إلى "توافق قوي" لكن دون بيان رسمي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟