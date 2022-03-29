هل تنوي روسيا إرسال قواتها الى أي دولة في "الناتو"؟

في وقت يعزز حلف الناتو “جناحه الشرقي” تحضيرا لأي هجوم محتمل، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا لا تنوي التفكير في إرسال قواتها إلى أي دولة من بلدان الناتو “إلا في خطوة جوابية، أو إذا اضطروها لذلك”.

وقال بيسكوف في تصريح لقناة PBS الأمريكية: “إن لم يكن ذلك خطوة جوابية وإن لم يجبرونا على القيام بذلك. فنحن لا نستطيع التفكير في ذلك ولا نريد التفكير في ذلك”.

كلام بيسكوف جاء ردا على سؤال الصحفي عما إذا كان من الممكن تصور الوضع الذي سترسل روسيا قواتها فيه إلى دولة من دول الناتو.

طائرات تشويش

وكان ​البنتاغون​ قد أعلن أنّه سيرسل إلى ألمانيا ستّ طائرات تشويش تابعة لقوات البحرية الأميركية لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي.

انقسام داخل الناتو

بدورها، أفادت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر، في وقت سابق، بأن هناك “انقسام في حلف شمال الأطلسي (​الناتو​)، بشأن قضيتي الأسلحة التي يجب إرسالها لأوكرانيا، وفائدة التحدث إلى الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​”.

كما ذكرت عن وثائق، أنّ “أعضاء في الناتو، يرون أن حوار فرنسا وألمانيا مع ​الكرملين​، يأتي بنتائج عكسية وقد يخدم بوتين”.