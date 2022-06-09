هل توصّلت روسيا لاتفاق مع تركيا بشأن بيع الحبوب الأوكرانية؟

في وقت تواجه روسيا تهمة سررقة الحبوب من اوكرانيا، أفاد الكرملين اليوم الخميس بأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لبيع حبوب من أوكرانيا إلى تركيا، مشددا في الوقت نفسه على أن العمل مستمر للتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.

وكان يفجيني باليتسكي، الذي عينته روسيا مسؤولا عن المناطق التي احتلتها من زابوريجيا الأوكرانية، قال هذا الأسبوع إن الحبوب التي نُقلت من تلك المنطقة إلى شبه جزيرة القرم في طريقها للشرق الأوسط.

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك أي اتفاق لبيع الحبوب إلى تركيا أو إلى دولة في الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “حتى الآن لم يتم التوصل لأي اتفاقات.. العمل مستمر”.

وأضاف أنه لا يمكنه تأكيد تصريح باليتسكي بأن الحبوب أُرسلت بالقطارات إلى القرم التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

ووبخ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الأربعاء صحفيا أوكرانيا سأله في مؤتمر صحفي بتركيا عن “سرقة” روسيا الحبوب من أوكرانيا ليرد عليه بالقول “أنتم (الأوكرانيون) مشغولون للغاية دائما بما يمكنكم أن تسرقوه ومن أين وتعتقدون بأن الجميع يتصرف بالطريقة تلك”.

ضغط تركي

وتضغط تركيا من أجل التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن خطة لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية. وقال لافروف بعد محادثاته هناك إن روسيا قامت بما عليها والأمر الآن يعود لأوكرانيا لتطهير ألغام موانئها ليتسنى للسفن مغادرة البحر الأسود.