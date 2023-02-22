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هل سيحضر صاروخ زيركون في تدريبات روسيا مع جنوب إفريقيا والصين؟

منذ 49 دقيقة
صاروخ زيركون

صاروخ زيركون

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قال ضابط كبير بالبحرية الروسية (الأربعاء 22-2-2023) إن بلاده لن تطلق الجيل الجديد من صواريخ زيركون الأسرع من الصوت خلال مناورة بحرية تشارك فيها مع جنوب أفريقيا والصين.

وتستمر التدريبات لعشرة أيام، وتجري قبالة الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا وتتزامن مع ذكرى مرور عام على بدء غزو روسيا لأوكرانيا. وأثارت مخاوف حكومات غربية.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء في وقت سابق من هذا الشهر أن فرقاطة مشاركة في المناورات ستنفذ إطلاقا للتدريب على منظومة صواريخ زيركون.

لكن الكابتن أوليج جلادكي الذي يقود الوحدة الروسية قال خلال إفادة إنه لن يتم إجراء تجربة إطلاق.

وأضاف “لن يتم استخدام السلاح الذي تفوق سرعته سرعة الصوت في سياق هذه التدريبات… لا يوجد هدف خفي من التدريبات التي نقوم بها اليوم”.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيركون الذي تصل سرعته لأكثر من خمسة أمثال سرعة الصوت بأنه “لا يمكن إيقافه”.

    المصدر :
  • رويترز

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