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هل سيقلص ترامب تأثير الرسوم الجمركية على السيارات؟

منذ 7 ساعات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتحرك غدا الثلاثاء، للحد من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك بتخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع الغيار الأجنبية للسيارات المصنعة محليا وعدم وضع رسوم على السيارات المصنوعة في الخارج فوق رسوم أخرى.

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك في بيان “يبني الرئيس ترامب شراكة مهمة مع كل من شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأمريكيين العظماء”.

وأضاف “تمثل هذه الصفقة انتصارا كبيرا لسياسة الرئيس التجارية، إذ تُكافئ الشركات التي تُصنع محليا، بينما تُتيح فرصة للمصنعين الذين عبروا عن التزامهم بالاستثمار في أمريكا وتوسيع نطاق تصنيعهم المحلي”.

    المصدر :
  • رويترز

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