هل شارك بزشكيان في محاولة انقلاب ضد خامنئي؟

تحدث السفير الأميركي الأسبق في أفغانستان والعراق زلماي خليل زاد عن اتهامات للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالمشاركة في محاولة انقلاب ضد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وكتب على حسابه على منصة “إكس” أن “السكاكين مرفوعة في إيران”.

وأضاف: “بزشكيان يواجه اتهامات من بعض الأطراف بالمشاركة بمحاولة انقلاب فاشلة ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل”.

وتساءل: “هل نحن أمام حملة تطهير سياسي قادمة؟ أم أن هناك انقلاباً جديداً يُحضّر؟”.

وأضاف: “كما رأينا في دول مثل تشيلي، بوروندي، إثيوبيا، وكمبوديا، فإن الانقلابات الفاشلة غالباً ما تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، وتكشف عن غضب شعبي عميق، ما يشجع على محاولات انقلاب لاحقة قد تنجح في النهاية. فهل يمكن أن نشهد شيئاً مشابهاً في إيران؟”.

وفي الواقع، وجه محافظون إيرانيون متشددون غاضبون من المقابلة التي أجراها مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون اتهامات بهذا الشأن لبزشكيان.