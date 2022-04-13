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هل عقد ماكرون اتفاقًا انتخابيًا مع ساركوزي؟

منذ 16 ساعة
ماكرون وساركوزي

ماكرون وساركوزي

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نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء عقد أي اتفاق سياسي أوسع نطاقا مع الرئيس السابق المحافظ نيكولا ساركوزي بخصوص تأييده لماكرون في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التي تعقد في 24 أبريل نيسان.

وتكهنت وسائل إعلام فرنسية بأن ماكرون، الذي يحتاج إلى أغلبية جديدة بعد الانتخابات التشريعية في وقت لاحق من العام الحالي عقب الانتخابات الرئاسية، سينال دعم ساركوزي بعدما عرض عليه في المقابل الحصول على نفوذ سياسي.

وقال ماكرون للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي “لا يوجد اتفاق”، وذلك بعد يوم من إعلان ساركوزي دعمه له.

ويواجه ماكرون منافسة محتدمة مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وسيساعد دعم ساركوزي لماكرون في جذب الناخبين الذين ساندوا المرشحة المحافظة فاليري بيكريس في الجولة الأولى من الانتخابات، لكنه قد يبعد ناخبي اليسار الذين سيرون ذلك تأكيدا على أن ماكرون يميني مثل ساركوزي.

وقال ماكرون اليوم الأربعاء إنه مستعد لتشكيل تحالفات سياسية جديدة من أجل مواصلة إصلاح فرنسا.

    المصدر :
  • رويترز

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