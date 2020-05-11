هل علقت منظمة الصحة العالمية حركة موظفيها في المناطق الشمالية في اليمن؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أوقفت موقتاً حركة موظفيها في المناطق الشمالية في اليمن ولكنها لم توقف أو تعلق عملياتها في هذه المناطق.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنها لم توقف أو تعلق عملياتها بالمناطق الشمالية في اليمن، ولكنها أوقفت موقتا حركة موظفيها في هذه المناطق.

وأوضحت المنظمة عبر “تويتر” اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء جاء نظرا “لبعض المخاطر التي كان من الممكن أن يكون لها أثر على سلامتهم”، مضيفة أنه “الآن تم رفع القيود التي كان قد تم فرضها على حركة الموظفين وسيعاودون العمل على الفور”.

وعلقت “الصحة العالمية” حتى إشعار آخر نشاط موظفيها في مراكزها بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، في خطوة قيل إنها تستهدف الضغط على الحوثيين للإبلاغ عن نتائج الاختبارات الخاصة بكوفيد-19 في تلك المناطق.