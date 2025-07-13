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هل علّقت تركيا جميع الرحلات الجوية إلى إيران والأردن والعراق؟

14 - يوليو - 2025
الخطوط الجوية التركية

الخطوط الجوية التركية

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تضاربت الأنباء مساء يوم الأحد، بشأن إلغاء الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى إيران والعراق والأردن وسوريا ولبنان، ففي حين أعلنت ‌الخطوط الجوية التركية إيقاف الرحلات إلى إيران والعراق وسوريا والأردن ولبنان إلى 31 تموز، نفى مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـ”LBCI” المعلومات قائلا: “لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن”.

كما نفت وزارة النقل في بغداد ووكالة الأنباء العراقي خبر إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات، وإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا.

كما نفى إعلام إيراني الاخبار المتداولة بشأن إغلاق المجال الجوي الإيراني.

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