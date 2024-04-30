هل من إشارات سلبية من حماس بشأن مقترح الرهائن ؟

بعد ساعات على إعلان مصدر في حماس أن رد الحركة على المقترح المصري للتهدئة في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل سيتم خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قوله إن هناك إشارات سلبية من حماس بشأن مقترح الرهائن لغياب ضمانات وقف النار.

كما أضاف الثلاثاء أن “الإشارات السلبية من حماس تعني أن لا اتفاق بالأفق”.

أتى ذلك بعدما كشف مصدر في حماس بوقت سابق الثلاثاء أن “هناك تغيّراً في العقلية الإسرائيلية على عكس المرات السابقة حول ملف المفاوضات”.

وأوضح في تصريحات لـ”العربية/الحدث” أن “هناك استجابة إسرائيلية “إلى حد ما” بشأن شروطنا لجهة وقف إطلاق النار، والانسحاب من محور نتسريم وعودة النازحين إلى شمال غزة”.

في حين لفت إلى أن “تنفيذ هذه البنود الثلاثة سيكون مدخلاً للتفاوض على ملف الأسرى وعملية التبادل والذي يوجد به تفصيل سيتم الحديث عنه بالرد المقبل”.

إلى ذلك صرح مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن الحكومة الإسرائيلية ستنتظر حتى “مساء الأربعاء” رد حماس على مقترح هدنة في غزة قبل إرسال وفد إلى القاهرة لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه أن “إسرائيل ستتخذ قراراً بمجرد أن تقدم حماس ردها… سننتظر حتى مساء الأربعاء قبل اتخاذ قرار” بشأن إرسال الوفد من عدمه.

يشار إلى أن مصدراً مطلعاً كان كشف الثلاثاء أن فترة التهدئة المطروحة في غزة حالياً وفق المقترح المصري تصل إلى 6 أسابيع.

غير أنه لفت إلى أن تلك الفترة قد تقلص في حال لم تفرج حماس عن أكثر من 20 محتجزاً إسرائيلياً.