هل يؤثر انسحاب فاغنر على الحرب في أوكرانيا؟!

نقلت وكالة تاس للأنباء عن الكولونيل جنرال أندريه كارتابولوف رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الروسي قوله، الاثنين، إن انسحاب مجموعة فاغنر من الحملة العسكرية لموسكو في أوكرانيا لا يؤثر على الإمكانات القتالية لروسيا.

وأضاف في تصريحاته للوكالة أن الجيش النظامي الروسي تمكن من صد هجوم أوكراني جديد بدون مقاتلي فاجنر.

وقال كارتابولوف “لن تكون هناك حاجة إلى موجة تعبئة جديدة”.

فيما لاتزال ازمة تمرد مجموعة فاغنر العسكرية على الجيش الروسي، السبت الماضي، تتصدر الاخبار العالمية بحيث تحاول القيادة الروسية جمع النقاط حول الخطط والشخصيات الرسمية المشاركة في هذه التمرد من خلف الكواليس.

وساطة لوكاشينكو

يذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تدخل على خط الوساطة بين قائد فاغنر وموسكو من أجل وقف تمرده الذي فاجأ الكرملين يوم السبت الماضي.

ليظهر لاحقا بريغوجين مؤكدا أن هدف الانقلاب العسكري، الذي أطلقه، لم يكن الإطاحة بالحكم في روسيا إنما حماية مجموعته من خطط وزارة الدفاع.

ورغم تلك الوساطة، وتأكيد الرئيس الروسي أن أمام مقاتلي فاغنر 3 خيارات إما السفر إلى بيلاروسيا أو توقيع عقود مع الجيش ووزارة الدفاع، أو العودة إلى منازلهم، فلا يزال العديد من المراقبين يطرحون الأسئلة حول مصير بريغوجين.

وكان بوتين قد وصف في اليوم نفسه لإطلاق قائد فاغنر عملية زحفه نحو العاصمة موسكو، المشاركين بتلك الحملة بالخونة، متوعداً بإنزال عقاب صارم في حقهم.

إلا أنه عاد وطرح لاحقاً عدة خيارات أمام هؤلاء المقاتلين، دون أن يتطرق إلى مصير بريغوجين، حليفه السابق، الذي طعنه في ظهره، بالاسم.