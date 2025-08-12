هل يتسنى لترامب السيطرة على واشنطن لمحاربة الجريمة بالمدينة؟

لطالما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض السيطرة الاتحادية الشاملة على واشنطن العاصمة للحد من الجريمة، حتى مع تأكيد مسؤولي المدينة على تراجع الجريمة بالفعل.

وبالرغم من أن ترامب يتمتع ببعض الصلاحيات على شرطة العاصمة وجنود الحرس الوطني، فإن أي سيطرة اتحادية كاملة قد تواجه بالرفض قضائيا. وهذا هو السبب.

ماذا يقول الدستور بشأن السيطرة على واشنطن العاصمة؟

ينص دستور الولايات المتحدة، الذي تم التصديق عليه عام 1787، على إنشاء منطقة عاصمة اتحادية لتكون بمثابة المقر الدائم للحكومة.

وأوضح الدستور أن للكونجرس سلطة تشريعية كاملة على المنطقة. إلا أن الكونجرس، على مر التاريخ، فوّض جزءا من الأعمال اليومية للحكومة المحلية إلى جهات أخرى.

كيف يجري حكم واشنطن العاصمة؟

سمح قانون الحكم الذاتي، الذي أقره الكونجرس عام 1973، لسكان المدينة بانتخاب رئيس بلدية ومجلس، يتمتعان ببعض الاستقلالية في إقرار قوانينهما الخاصة.

ولا يزال الكونجرس يتولى الرقابة المالية على واشنطن العاصمة، ويحق له إلغاء التشريعات المحلية. وقام الكونجرس بذلك عام 2023، إذ صوت لإلغاء تعديلات على قوانين واشنطن التي خفضت العقوبات على بعض الجرائم.

من يتحكم في إنفاذ القانون في واشنطن العاصمة؟

تتمتع الديمقراطية موريل باوزر رئيسة بلدية واشنطن بسلطة على إدارة شرطة العاصمة. إلا أن قانون الحكم الذاتي يسمح للرئيس بتولي إدارة الشرطة لأغراض اتحادية في حالات الطوارئ، عند وجود “ظروف طارئة خاصة”.

وتقتصر فترة تولي الرئيس السلطة على 30 يوما، ما لم يصوت الكونجرس على تمديدها من خلال قرار مشترك.

وأظهرت بيانات لشرطة المدينة ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة، بما في ذلك جرائم القتل، في عام 2023، مما جعل واشنطن واحدة من أكثر المدن دموية في البلاد.

ومع ذلك، انخفضت الجرائم العنيفة بنسبة 35 بالمئة في عام 2024، وفقا لبيانات اتحادية، كما انخفضت بنسبة 26 بالمئة أخرى في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.

ويتمتع ترامب أيضا بسيطرة واسعة النطاق على جنود وطياري الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، البالغ عددهم 2700 جندي وطيار. وهم يخضعون مباشرة للرئيس، على عكس نظرائهم في الولايات والأقاليم الأخرى.

وأعلن ترامب أمس الاثنين أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني في واشنطن.

هل يستطيع ترامب “فرض الاتحادية” على واشنطن العاصمة؟

من غير المحتمل حدوث ذلك.

ولكي يتمكن ترامب من فرض السيطرة الاتحادية الشاملة على واشنطن العاصمة، فإن ذلك يتوقف على إلغاء الكونجرس لقانون الحكم الذاتي.

ويتطلب هذا الإلغاء موافقة 60 صوتا في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يتمتع حزب ترامب الجمهوري فيه بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 للديمقراطيين. ولطالما دعم الديمقراطيون الحكم الذاتي في واشنطن العاصمة، ومن غير المتوقع أن يتجاوزوا خطوط الحزب لدعم رؤية ترامب.

إلا أن هناك طرقا تتيح لترامب ممارسة مزيد من النفوذ على المنطقة دون الاستيلاء عليها بالكامل.

وأصدر ترامب خلال الأشهر القليلة الماضية توجيهات لوكالات إنفاذ القانون الاتحادية مثل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بزيادة تواجد الشرطة في واشنطن.

ويتمتع ترامب بسلطة واسعة في إعادة توزيع موظفي مكتب التحقيقات الاتحادي، إذ جرى في الأشهر القليلة الماضية تكليف عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في أنحاء البلاد بمهام مؤقتة للمساعدة في إنفاذ قوانين الهجرة.

ووّقع ترامب في مارس آذار أيضا على أمر تنفيذي لجعل العاصمة واشنطن “آمنة وجميلة”، وإنشاء فرقة عمل لزيادة تواجد الشرطة في الأماكن العامة وتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة وتسريع الحصول على تراخيص حمل الأسلحة المخفية.

هل يتسنى لترامب نقل المشردين من واشنطن العاصمة؟

قال ترامب إن المشردين يجب أن ينتقلوا من واشنطن، دون أن يتطرق إلى تفاصيل حول خطة تحقيق ذلك.

وأضاف ترامب على منصة “تروث سوشيال” “سأجعل عاصمتنا أكثر أمانا وجمالا من أي وقت مضى. على المشردين الرحيل فورا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيدا عن العاصمة”.

وتمتلك الحكومة الاتحادية جزءا كبيرا من حدائق واشنطن، لذا تمتلك إدارة ترامب صلاحية قانونية لإخلاء مخيمات المشردين في تلك المناطق، كما فعل الرئيس السابق جو بايدن خلال فترة ولايته. لكن خبراء قانونيين قالوا إنه لا يحق للحكومة الاتحادية إجبار المواطنين على مغادرة المدينة لعدم وجود مأوى.