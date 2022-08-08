هل يتّجه الكرملين الى تجميد الغزو العسكري لأوكرانيا؟

أشار المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخايلو بودولاك، الى أن الكرملين يتطلع إلى وقف غزوه الشامل لأوكرانيا لمدة ستة أشهر، من أجل تكوين احتياطيات جديدة وتجديد وحداته.

كلام المستشار جاء في مقابلة مع صحيفة “تاجشبيجل” الألمانية، قال فيها: “إذا سئم الغرب من الحرب، فإن روسيا ستضرب مرة أخرى، بكامل قوتها”، وفقا لما نقله موقع “الرئاسة الأوكرانية”.

وفي حديثه، أوضح أنه “يتعين على أوكرانيا أن تفعل كل ما في وسعها لتحرير أكبر قدر من أراضيها، وخاصة في الجنوب”، مضيفًا “كلما حصلنا على أسلحة ثقيلة بشكل أسرع، كلما أسرعنا في إنهاء هذه الحرب”.

في السياق نفسه، لفت المستشار الرئاسي الأوكراني إلى أن “انتصار كييف سيشمل استعادة السيطرة على جميع الأراضي داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا”.

وتحتاج كييف إلى المزيد من الأسلحة لـ”التحرك بفعالية في إعادة السيطرة في المناطق التي يتراجع فيها الروس”، وفقا لتقرير موقع “نيو فويس أو أوكرين”.

ولتحقيق هذه الغاية ، تأمل أوكرانيا في الحصول على دعم من المستشار الألماني، أولاف شولتز، الذي يبدو أنه يعمل على الابتعاد عن العلاقات الودية طويلة الأمد بين موسكو وبرلين، وفقا للموقع.

في هذا السياق، قال بودولاك: “يجب على ألمانيا أن تتبع مسارا آخر الآن، لندرك ما هي روسيا حقا”، مضيفا: “حاجتنا إلى المزيد من الأسلحة هي حقيقة واقعة”.

ووفقا للمستشار الرئاسي الأوكراني، “تحتاج أوكرانيا إلى المزيد من المدفعية طويلة المدى، إلى جانب طائرات دون طيار”.

الى ذلك، أشار إلى أن “الدفاعات الجوية مثل IRIS-T – التي قالت ألمانيا إنها مستعدة لتقديمها لكييف، ستساعد في حماية المدن الأوكرانية بشكل أفضل من الضربات الجوية الروسية”.

وفي سياق آخر، تحدث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن “أخبار سارة” من شركاء أوكرانيا، في ما يتعلق بحزم المساعدات المتوقعة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.