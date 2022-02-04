هل يقفز سعر برميل النفط قريباً فوق الـ “100 دولار”؟

أغلقت أسعار خام برنت على ارتفاع تجاوز الـ 93 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2014.

وقد رجّح محلّلون هذا الأسبوع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل نظراً لقوة الطلب العالمي، تزامناً مع الأزمة الروسية الأوكرانية والتي من المحتمل أن تلقي بظلالها على السوق في 2022.

وقال ثلاثة محللين لمنتدى “رويترز” للأسواق العالمية إن أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية.

وأضافوا “تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، أدى إلى انتعاش الطلب وبالتالي زيادة الأسعار”.

من جانبه، أوضح جون فيل كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة نيكو لإدارة الأصول في طوكيو، أن “الخطر الجيوسياسي الأكبر هو أوكرانيا”.

وتابع, “أما الاتجاه يبدو جيدا بشكل عام بالنسبة للسلع”.

وفي السياق، ارتفع خام برنت، اليوم الجمعة، 55 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 91.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.16 دولار أمس الخميس.

ويزعم الغرب أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا، في حين لم تبد روسيا نية لإجراء كهذا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها للغزو المزعوم.