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هل يلتقي البابا فرنسيس بالرئيس الصيني في العاصمة الكازاخستانية؟

منذ 18 دقيقة
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس (رويترز)

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قال البابا فرنسيس (الثلاثاء 13-9-2022) إنه مستعد للذهاب إلى الصين في أي وقت، إلا أنه ليست لديه أنباء بشأن تكهنات بأنه قد يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال تواجدهما في كازاخستان.

ووصل البابا إلى كازاخستان بعد رحلة جوية استغرقت ست ساعات قادما من روما، في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام لحضور اجتماع سلام لزعماء الأديان من حول العالم.

ودخل البابا، الذي يعاني من مشكلة في الركبة، صالة الوصول على كرسي متحرك.

واستقبل الرئيس قاسم جومارت توكاييف البابا لفترة وجيزة في المطار قبل أن يستقل البابا سيارة بيضاء صغيرة إلى القصر الرئاسي لعقد اجتماع خاص مع رئيس الدولة.

وفي حديثه للصحفيين المرافقين له على متن الرحلة، سُئل البابا فرنسيس عما إذا كان سيلتقي الرئيس الصيني في العاصمة نور سلطان، حيث سيكون الرجلان موجودين الأربعاء.

وأجاب البابا “لا أنباء لديّ بهذا الشأن”، دون الخوض في تفاصيل.

ولدى سؤاله عما إذا كان مستعدا للذهاب إلى الصين، أجاب “أنا مستعد دوما للذهاب إلى الصين”.

ويسعى البابا لتحسين العلاقات غير الطيبة تاريخيا بين الكرسي الرسولي والصين. وقال لرويترز في مقابلة في يوليو تموز إنه يأمل في تجديد اتفاق سري ومتنازع عليه بشأن تعيين أساقفة من الكاثوليك في الصين.

ويزور شي كازاخستان وأوزبكستان في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر أيلول، في أول زيارة رسمية لدولة أخرى منذ أغلقت الصين حدودها بسبب جائحة كوفيد-19. ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوزبكستان.

    المصدر :
  • رويترز

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