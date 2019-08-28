أخبار العالم

هندوراس تستفز الفلسطينيين.. بـ”خطوة جديدة” في القدس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت حكومة هندوراس، الثلاثاء، أن الرئيس خوان أورلاندو إيرنانديز سيقوم، يوم الجمعة المقبل، بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح “مكتب دبلوماسي” في القدس، معترفة بها عاصمة للدولة العبرية.
وقال رئيس هندوراس: “في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل”، موضحا أن “المكتب الدبلوماسي” هو “امتداد” لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب.

وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليا “تحليله في الأجواء الدولية والوطنية”.

وكانت الولايات المتحدة نقلت في 14 مايو 2018، سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في قطيعة مع سياستها السابقة، منفذة بذلك وعدا قطعه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

المزيد من الأخبار

ظريف يناور بشأن الاتفاق النووي.. “إن عادت أميركا…

فيديو مروع.. غرق 7 أشخاص أمام ذويهم بفيضانات المغرب

وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين، الذين يعتبرون القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات.

 

المصدر وكالات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

البنتاغون: عملية حماية الملاحة بالخليج تسير بشكل جيد

أخبار العالم

الكباشي: خطأ إجرائي أجل إعلان تشكيلة الحكومة السودانية

أخبار العالم

تشديد أميركي ـ سعودي على أهمية تعزيز أمن الملاحة

أخبار العالم

البرازيل ترحب بالمساعدات لإخماد حرائق الأمازون لكن بشرط

أخبار العالم

بسبب راكب.. إلغاء 130 رحلة طيران في ميونيخ

أخبار العالم

طوارئ في بلدة ألمانية.. بسبب كوبرا