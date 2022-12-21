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هنغاريا: مفتاح "الحلّ الأوكراني" في جعبة روسيا وأميركا

منذ 4 دقائق
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان

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إعتبر رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أنّ مفتاح حل الأزمة الأوكرانية، هو إجراء مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة.

وردًا على سؤال حول إمكانية إجراء هذه المفاوضات في بودابست، أجاب أوربان، أنّ الحكومة الهنغارية مستعدة لتنظيم مفاوضات سلام لحل الأزمة الأوكرانية في هنغاريا.

كما أكد، أن إنهاء الصراع يحتاج مفاوضات روسية أمريكية، وليس روسية أوكرانية، وأضاف، أن الأهم من الحديث عن المفاوضات أيًا كانت أطرافها، هو ضمان حدوثها على أرض الواقع.

يأتي ذلك على وقع زيارة يقوم بها اليوم الأربعاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، ويلقي كلمة في الكونغرس.

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