هنية: أيّ ترتيبات حول مستقبل غزة من دون "حماس" لن تنجح

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، أنّ الحركة منفتحة على أي أفكار أو مبادرات لوقف الحرب، مشددًا على أنّ أي ترتيبات حول مستقبل غزة من دون حماس لن تنجح.

ورحّب هنية في كلمة متلفزة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، وبجهود المملكة العربية السعودية واللجنة الوزارية العربية الإسلامية لإنهاء الحرب.

كما أضاف مناشدًا الدول العربية لاستخدام كل الخيارات لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، ورأى أن ترتيب البيت الفلسطيني يتبعه مسار سياسي يضمن حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.

جاء كلام هنية بينما دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها اليوم الثامن والستين، حيث تعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بمواصلة الحرب في غزة “حتى النصر وإبادة حماس”، وفق تعبيره.

وقال نتنياهو في بيان مسجّل بالفيديو أصدره مكتبه موجّه إلى لواء سلاح المدرعات الذي يقاتل في غزة: “أريدكم أن تستمروا حتى آخر جندي. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك”.

وتابع: “أقول ذلك في ظل الألم الشديد، ولكن أيضًا في ظل الضغوط الدولية”.

18608 شهيد

يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دخلت شهرها الثالث، في وقت ارتفعت حصيلة شهداء القصف على القطاع إلى 18608، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وقالت الوزارة إن حصيلة الجرحى ارتفعت إلى 50594 شخصًا في الحرب.