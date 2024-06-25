هنية: أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار مرفوض

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، أن “الحركة لا تزال تتمسك بأن أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان في غزة هو اتفاق مرفوض، ولن يتغير موقفنا هذا في أي مرحلة من المراحل”.

وقال هنية في تعقيبه على استشهاد شقيقته اليوم الثلاثاء: “إن العدو اختار التصعيد واجتاح رفح وأغلق المعابر وتسبب بكوارث إنسانية ومجاعة رهيبة في كل أنحاء القطاع، والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف العدوان وإدخال المساعدات وتوفير متطلبات الحياة لأهلنا وشعبنا”، مشيراً إلى أن “⁠الحركة قدمت كل ما يمكن من مرونة، ووافقت بدون تردد على كل المشاريع التي طرحت شريطة أن يكون نتيجة ذلك وقف الجرائم وانتهاء العدوان والانسحاب الكامل من القطاع”.

وأكد أن “كل الأفكار حول اليوم التالي وترتيبات البيت الداخلي يجب أن تكون فلسطينية خالصة، ولا حق لأحد بأن يتدخل فيها، لا الاحتلال ولا غيره”.

وأضاف هنية: “لا يسعني في هذا المقام إلا أن أزف هذه الكوكبة الجديدة من شهداء العائلة، بينهم شقيقتي الكبرى وعائلتها. إذا كان العدو المجرم يظن أن استهداف أهلي وعائلتي سيغير مواقفنا ومقاومتنا فهو واهم لأن كل شهيد في غزة وفلسطين هو من أهلي ومن عائلتي. أكرر أن شهداء عائلتي هم شهداء شعبنا، وشهداء شعبنا هم أيضا أهلي فلا فرق بين الشهداء. إن دماء الشهداء تطالبنا بألا نساوم وألا نهادن وألا نغير ولا نبدل ولا نضعف ولا نيأس”.