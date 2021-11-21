هنية: إيران تدعم “حماس” عسكرياً ومادياً

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية علاقة حركته مع إيران بـ”الاستراتيجية، وتشكل ركنًا مهمًا جدًا في مشروع المقاومة”.

وأضاف، في مقابلة متلفزة بثتها قناة “الأقصى” التابعة للحركة: “لا يخفى على أحد أن إيران تقدم دعمًا سياسيًا وماديًا وعسكريًا وتقنيًا للمقاومة في فلسطين”.

وأشاد بالدعم الإنساني الذي يقدمه الشعب والمؤسسات التركية للشعب الفلسطيني.

من جانب آخر، كشف هنية عن خطة جديدة لدى “حماس” للتعامل مع ملف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ 15 عاما”. وقال: “نسعى لكسر الحصار الظالم على غزة، ولدينا خطة جديدة لكيفية التعامل مع هذا الملف على المستوى الشعبي والرسمي والدولي”، من دون أن يكشف تفاصيلها.

وأشار إلى أن “حركته ستقوم بكل ما يلزم لإعادة إعمار غزة”، مشيراً إلى أنهم “يكثفون الاتصالات مع الأمم المتحدة ومصر وقطر وتركيا، من أجل تسريع وتيرة الإعمار”.

وأكد أن “حماس تدير علاقة مركزة ومهمة مع جمهورية مصر”، واصفاً إياها بـ “صاحبة الدور المركزي في ملفات المصالحة وتبادل الأسرى وإعمار غزة”.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية قال هنية إنها “مُتعثرة بسبب موقف السلطة وعدم تجاوبها مع المساعي الداخلية والعربية، وقطعها الطريق على مسار الانتخابات”.

وطالب بـ”الاتفاق على برنامج سياسي، واستراتيجية تزاوج بين النضال والعمل السياسي، بما يقطع الطريق على مشاريع الاحتلال، ويقرب حلم الشعب الفلسطيني بالحرية وإنهاء الاحتلال”.