الأحد 16 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 21 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هنية: إيران تدعم “حماس” عسكرياً ومادياً

منذ 51 دقيقة
رئيس حركة حماس اسماعيل هنية

رئيس حركة حماس اسماعيل هنية

"الاناضول"
A A A
طباعة المقال

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية علاقة حركته مع إيران بـ”الاستراتيجية، وتشكل ركنًا مهمًا جدًا في مشروع المقاومة”.

وأضاف، في مقابلة متلفزة بثتها قناة “الأقصى” التابعة للحركة: “لا يخفى على أحد أن إيران تقدم دعمًا سياسيًا وماديًا وعسكريًا وتقنيًا للمقاومة في فلسطين”.

وأشاد بالدعم الإنساني الذي يقدمه الشعب والمؤسسات التركية للشعب الفلسطيني.

من جانب آخر، كشف هنية عن خطة جديدة لدى “حماس” للتعامل مع ملف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ 15 عاما”. وقال: “نسعى لكسر الحصار الظالم على غزة، ولدينا خطة جديدة لكيفية التعامل مع هذا الملف على المستوى الشعبي والرسمي والدولي”، من دون أن يكشف تفاصيلها.

وأشار إلى أن “حركته ستقوم بكل ما يلزم لإعادة إعمار غزة”، مشيراً إلى أنهم “يكثفون الاتصالات مع الأمم المتحدة ومصر وقطر وتركيا، من أجل تسريع وتيرة الإعمار”.

وأكد أن “حماس تدير علاقة مركزة ومهمة مع جمهورية مصر”، واصفاً إياها بـ “صاحبة الدور المركزي في ملفات المصالحة وتبادل الأسرى وإعمار غزة”.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية قال هنية إنها “مُتعثرة بسبب موقف السلطة وعدم تجاوبها مع المساعي الداخلية والعربية، وقطعها الطريق على مسار الانتخابات”.

وطالب بـ”الاتفاق على برنامج سياسي، واستراتيجية تزاوج بين النضال والعمل السياسي، بما يقطع الطريق على مشاريع الاحتلال، ويقرب حلم الشعب الفلسطيني بالحرية وإنهاء الاحتلال”.

    المزيد من أخبار العالم

    احتجاجات ضد إجراءات كورونا في هولندا
    كورونا
    احتجاجات وأعمال عنف تجتاح عدة دول أوروبية ضد إجراءات كورونا
    قراصنة إيران تستهدف مواقع الانتخابات الأمريكية
    قراصنة إيرانيون اخترقوا أنظمة مؤسسة إعلامية أمريكية قبل الانتخابات
    ارتفاع معدلات قمع النساء في إيران
    “زواج القاصرات”.. مأساة تكشف معاناة المرأة في إيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قصر بعبدا
    رئاسة الجمهورية: بناء منزل خاص بعون بدأ عام 2014
    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى ارتفاع مستمرّ
    ألبرت بورلا
    حقيقة اعتقال رئيس شركة فايزر ووفاة زوجته بلقاح كورونا