هنية: المقاومة تتحكم في إيقاع الحرب.. وحذّرنا الجميع من "معركة إقليمية"

أشار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أنّ استمرار العدوان واستباحة الدماء سيفجّران كل المعادلات والخطط على الصعيد الفلسطيني والإقليمي.

وأضاف هنية: “حذرنا الجميع من أنّ هذه المعركة يمكن أن تتحول إلى معركة إقليمية إذا استمر العدوان والتدمير”، مؤكدًا أن العالم يتابع الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا في غزة وما تسجله المقاومة.

وأكد هنية أنّ “المقاومة تتحكم في إيقاع المعركة رغم وحشية المحتل وجرائمه التي تؤكد من جديد طبيعة هذا العدو النازي الوحشي القاتل”، وأضاف أن الإدارة الأميركية فشلت في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير.

وأشاد هنية بالموقف العربي والإسلامي وخصوصًا المصري تجاه قضية تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أننا “نرى انكسار الموجة المتعقلة بخطة التهجير الخبيثة”.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: “أكدنا للجميع أنّ الحل يكمن في رحيل الاحتلال وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بحريته”، مطالبًا بضرورة الإسراع في إيصال المساعدات إلى أهل غزة لأنها في كارثة إنسانية.

وأكد هنية أن “حماس والمقاومة والشعب الفلسطيني فيهم من الإنسانية والأخلاق والقيم ما يتفوق على المحتل”.

ودعا هنية جماهير الأمة إلى النفير العام الجمعة تحت عنوان “ليتوقف العدوان على غزة ولا للتهجير أو الوطن البديل”، مشددًا على أنه “لا يجوز أن نترك هذا العدو يستبيح القدس والأقصى ودماء شعبنا”.

وأشاد هنية بالحركة الشعبية الجماهرية التي خرجت على مدى الأيام الماضية والتي صدحت بأن غزة ليست وحدها.