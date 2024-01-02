هنية: جعلنا من دبابات العدو "توابيت متفحّمة".. ولن يطلق سراح الأسرى إلا بشروطنا

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إسماعيل هنية، أنّ الحركة قدمت موقفها لقطر ومصر، والذي يقوم على الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ومساعدتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وقال: “بعد دراسة الأفكار بإيجابية قدمت الحركة لقطر ومصر موقفها ورؤيتها التي ترتكز فيه على الوقف الشامل للعدوان على شعبنا وإغاثته والاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة”.

وأضاف هنية: “لن يطلق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة فهي سيدة المكان والزمان في غزة وفلسطين”، مشيرًا إلى أنّ “الاحتلال بدأ الترويج للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي سيسقط فيها العدو مرة أخرى أمام بسالة مقاومينا، حيث سيتوقف العدوان تحت ضربات المقاومة وصمود شعبنا، وما للعدو سوى الاستسلام لإرادة شعبنا وقوة مقاومتنا”.

هنية تابع قائلًا إنّ “رجال المقاومة جعلوا دبابات الاحتلال وناقلاته توابيت متفحمة وأصبحوا أمام العالم أساطير بالصمود والمقاومة”، لافتًا إلى أنّ “الأيام الحالية مؤلمة لكنها ستمضي ومعها الطغيان، ليعود شعبنا إلى دياره من جديد ويبني ما دمره الاحتلال”.

وأردف: “قلنا ونكرر لن تمر مؤامرة التهجير، وشعبنا أثبت مقاومته وصموده رغم كل وجعه وآلامه نتيجة النزوح والتدمير والمجازر التي يتعرض لها”، مشيرًا إلى أنّه “رغم التنكيل والإعدامات شعبنا في القدس والضفة سيبقى عصيًا شامخًا ومتجددًا في مقاومته”.

كذلك أكد هنية أنّ “أي ترتيبات بشأن حل القضية الفلسطينية من دون حركة حماس وفصائل المقاومة وهم وسراب”.

فيما حيّا “من ساندنا في لبنان والعراق واليمن وكل من خرج في العالم أجمع نصرة لنا ولحقوقنا”، مضيفًا: “نحيي دولة جنوب أفريقيا لرفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال بحق شعبنا”.