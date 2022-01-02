هنية: سنجبر تل أبيب على صفقة تبادل

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يوم الأحد أن الحركة تحتفظ بـ4 جنود إسرائيليين أسرى في قطاع غزة.

وقال هنية أنه “إذا لم يقتنع الاحتلال بالتوصل لصفقة، فإن حماس والقسام ستجبراه وتزيد الغلة عبر أذرعها الممتدة في كل مكان”.

وصرح بأن حماس توافق على إقامة دولة على حدود عام 1967، شرط عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، وعدم التنازل عن أي شبر من أراضي عام 1948.

وشدد هنية على أن تحرير الأسرى على رأس أولويات حماس وعلى رأس القائمة الأسرى الستة.

وأوضح أنه لا رجعة عن حق العودة، ولا أي دولة أو حزب يملك التنازل عن حق العودة.

وطالب بإعادة ترتيب منظمة التحرير والاتفاق على برنامج سياسي وفق القاسم المشترك، مشيرا إلى أنه يجب الاتفاق على استراتيجية نضالية، وأن يكون اتخاذ القرار الفلسطيني محل اتفاق.