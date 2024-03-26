هنية: قرار مجلس الأمن يظهر "العزلة السياسية غير المسبوقة" لإسرائيل

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة يظهر “العزلة السياسية غير المسبوقة” لإسرائيل.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس -عقب لقاء في طهران بين هنية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان– “رغم أن هذا القرار جاء متأخرا وربما هناك بعض الفراغات التي تحتاج إلى أن تمتلئ، فإن القرار بحد ذاته يؤشر على أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة”.

وأكد هنية أمام الصحافيين أن هذا التصويت يظهر أن “الولايات المتحدة الأميركية غير قادرة على أن تفرض إرادتها على الأسرة الدولية”.

وقال هنية إن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية من عدوانه على قطاع غزة، وبدأ يفقد غطاءه السياسي.

وأضاف أننا نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى.

وقال إن المعركة دخلت شهرها السادس، في وقت لا يزال فيه الشعب الفلسطيني والمقاومة صامدين أمام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.