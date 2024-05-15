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هنية يؤكد استمرار المقاومة في غزة ويشيد بجهود الوسطاء لوقف الحرب

منذ 45 دقيقة
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية

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أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، سلسلة من التصريحات الهامة حول الوضع الراهن في قطاع غزة، مؤكدًا على استمرار المقاومة وتعاون حماس مع وسطاء مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال هنية إن المقاومة في غزة تواصل تصديها للعدوان الإسرائيلي على مدار الشهور الثمانية الماضية، رغم الفارق في ميزان القوى.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستمر في حربه على غزة دون أدنى اكتراث بمصير أسراه.

كما ألمح هنية إلى تعقيدات المفاوضات الحالية بين حماس وإسرائيل، معتبرًا أن التعديلات التي أدخلها الاحتلال على المقترحات الأخيرة وضعت المفاوضات في طريق مسدود.

وفيما يتعلق بمعبر رفح، أكد هنية على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من المعبر على الفور، معبرًا عن ثقته في انكسار العدوان وعودته عن أرض غزة.

وختم هنية تصريحاته بدعوة لتلاحم الصفوف مع غزة وتحرك الشعب الفلسطيني في كل الساحات والأماكن لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أهمية تحرك الطلاب العالميين لدعم القضية الفلسطينية وكشف جرائم الاحتلال.

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