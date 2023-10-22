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هنية يبحث مع وزير خارجية إيران سبل وقف "الجرائم الوحشية" في غزة

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2023 1:06 صباحًا
إسماعيل هنية

إسماعيل هنية

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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان مساء اليوم الأحد، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحثا خلاله سبل وقف “الجرائم الوحشية” الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأحد، حذر عبداللهيان الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يصبح “خارجا عن السيطرة” ما لم توقف إسرائيل “فورا الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة”.

وتتخوف دول عديدة من أن يطال التصعيد مناطق في سوريا ولبنان، بينما يقول خبراء إن الأمر يتوقف على حدوث “اجتياح بري” لقطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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