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هنية يقول إن حماس تبدي مرونة في التفاوض لكن مستعدة لمواصلة القتال

منذ 18 دقيقة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، إن “أي مرونة في التفاوض حرصا على دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع عنه”.

وأكد للاحتلال والولايات المتحدة أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة.

وأشار هنية إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي بتضحيات أفشلت مخططات التهجير، وأن نحو 700 ألف فلسطيني مرابطون في شمال قطاع غزة رغم كل أساليب القتل.

وحذر هنية من مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، داعيا أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى شد الرحال إلى الأقصى من اليوم الأول من رمضان وكسر الحصار عنه.

و دعا هنية الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية “والداخل المحتل” إلى “شد الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول من رمضان”.

    المصدر :
  • رويترز

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