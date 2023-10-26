هنية يُحذّر: استمرار العدوان على غزة سيُخرج كلّ المنطقة عن السيطرة

حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، من أنّ استمرار العدوان على غزة سيخرج كل المنطقة عن السيطرة، بل هي أصبحت اليوم على صفيح ساخن.

هنية أشار إلى أنّ “مآلات طوفان الأقصى نتيجة ستصاحب كل مراحلنا على أرض فلسطين وفي صراع الأمة والمقاومة مع المشروع الصهيوني”، موضحًا أنّ “20 يومًا والمقاومة -وفي مقدمتها القسام- تواصل ضرباتها وتحرس حدودها وتوجه رسائلها بالدم”.

وأضاف: “في اليوم الـ20 لهذه الحرب، نؤكد أن المقاومة في غزة بألف خير، والاحتلال لن يتمكن من استعادة عافيته بسبب الضربة الاستراتيجية والهزيمة المدوية التي لحقت به”، مشيرًا إلى أنّ “الدم في غزة إلى جانب المقاومة والقسام سينتصر على العدو”.

هنية دعا “الدول الشقيقة والحليفة لممارسة الضغط المطلوب في كل المحافل لوقف العدوان على غزة”، كما دعا “إلى فتح كل المعابر -وفي مقدمتها معبر رفح- وإدخال كل ما تحتاجه غزة من دون قيد ولا شرط. وندعو إلى سرعة إيصال كل ما تحتاجه غزة ومن غير المقبول أن يتحكم العدو في ما يجب أن يدخل إلى القطاع”.

وأكد هنية أنّ “المقاومة حركة تحرر وطني تسعى لتحرير شعبها وأرضها، أما الإرهاب، فهو العدو ومن يدعمه ومن يسكت على المجازر”، وحيا “كل الأصوات والمواقف الشجاعة التي أعلنت بوضوح دعم الحق في ممارسة المقاومة المشروعة”.

هنية شدد على ضرورة أن “تبقى جماهير الأمة في كل مكان في مد تصاعدي شعبي، حيث يجب أن يرتفع صوت الحشود للمطالبة بوقف الحرب على غزة، ولا ينبغي أن يبقى تحرك الشارع في نفس المكان، بل يجب أن يتواصل الطوفان من أجل مستقبل قوى المقاومة”، موجهًا التحية إلى غزة ولمقاوميها ومجاهديها وعوائلها.