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هوك: طهران تتحدث عن الدبلوماسية وتقوم بالإرهاب

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قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، براين هوك، الاثنين، إن واشنطن ترفض “العقلية التي تتبعها إيران في المنطقة”.

وأضاف هوك، خلال مؤتمر صحافي، أن واشنطن تريد حوارا مع إيران يشمل الاتفاق النووي والصواريخ الباليستية والإرهاب، معتبراً أن الإيرانيين يتحدثون عن الدبلوماسية ويقومون بأعمال إرهابية.

وأوضح أن حكم المؤسسة الدينية هو الذي هيمن على البلاد، وكل السلطات الأخرى كان ينظر إليها على أنها غير شرعية.

وأشار المبعوث الخاص إلى أن إيران واصلت دعم الميليشيات في العراق وسوريا واليمن، مضيفاً أن طهران تدعم الجماعات الإرهابية في 5 قارات في العالم.

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وقال هوك إن الحرس الثوري الإيراني ـ الذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية ـ يصدر الثورة للعراق وسوريا ولبنان، مذكراً بدور الحرس في اليمن، وبأنه يزود حزب الله اللبناني بالمال والصواريخ.

إلى ذلك، جدد المبعوث ما أعلنته الولايات المتحدة سابقاً من أن “الهجوم (على منشأتي شركة أرامكو في السعودية) ارتكبته إيران والأدلة الدامغة تظهر ذلك، لكن إيران تدعي أن الحوثيين هم الذين يتحملون المسؤولية”.

وأوضح أن “الهجوم كان معقداً ويفوق قدرة الحوثيين”.

وقال هوك إنه “عندما تنظرون إلى ما فعله الإيرانيون في السعودية يتضح أن علينا إعادة بناء الردع”.

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