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هوك: واشنطن تريد التفاوض على اتفاق جديد مع إيران

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قال الممثل الأميركي الخاص لإيران برايان هوك اليوم الأربعاء، أن واشنطن تريد التفاوض على اتفاق جديد مع إيران، وستفرض عقوبات جديدة على إيران، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية أدرجت نحو ألف كيان وفرد إيراني على قائمة العقوبات.

وقال في تصريح “للعربية”، ان الاتفاق مع إيران إن تم سيعرض على الكونغرس للمصادقة عليه كمعاهدة”.

هذا وتحدث هوك في مؤتمر صحفي من واشنطن، وقال إن أزمة حزب الله المالية تجلّت بسبب إعادة فرض العقوبات على إيران.

وشدد على التزام واشنطن بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، موضحا “خطوتنا الأهم تمثلت في الوصول بالصادرات النفطية الإيرانية إلى صفر وبالتالي هذا سيمنعها من دعم الميليشيات”، مؤكدا أن إنفاق إيران العسكري انخفض بعد إعادة فرض العقوبات عليها.

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وقال “سوق النفط مستقر ونأمل من السعودية والإمارات تعويض العجز”.

وأعلن هوك في وقت سابق الأربعاء، أن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة.

وأضاف هوك للصحفيين في اتصال عبر الهاتف أن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران إلى أن تغير سلوكها.

وذكر السياسة الخارجية الإيرانية كمجال يمكن تغييره، لكنه لم يخض في التفاصيل.

وقال إن تحلل إيران من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مخالف للقواعد الدولية.

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