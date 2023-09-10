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هولندا.. احتجاز 500 ناشط في اليوم الثاني لاحتجاجات تتعلق بالمناخ

منذ 42 دقيقة
عنصر من الشرطة الهولندية

عنصر من الشرطة الهولندية

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قالت الشرطة الهولندية (الأحد 10-9-2023) إنها ألقت القبض على أكثر من 500 ناشط مهتم بالمناخ في اليوم الثاني على التوالي من احتجاجات على الدعم الحكومي لصناعة الوقود الأحفوري.

فقد سار مئات المتظاهرين على الطريق السريع A12 المؤدي إلى لاهاي في منتصف النهار تقريبا، متجاهلين تحذيرات السلطات بعدم إغلاق شريان المرور الرئيسي المؤدي إلى مقر الحكومة الهولندية.

وكان نحو 2400 متظاهر قد احتُجزوا أمس السبت مع إغلاق ما يقدر بنحو عشرة آلاف ناشط لنفس الطريق السريع لعدة ساعات.

وتقول جماعة إكستنشن ريبيليون، التي نظمت الاحتجاجات، إن المتظاهرين سيحاولون إغلاق الطريق السريع يوميا حتى تتوقف الحكومة الهولندية عن استخدام الأموال العامة لدعم صناعة النفط والغاز.

    المصدر :
  • رويترز

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